На стадионе «Форте Арена» в Таганроге приступили к замене натурального газона на искусственный

Слой натуральной травы с футбольного поля уже снят. Напомним, холдинг «Форте» инвестирует в проект порядка 50 млн рублей. Работы стартовали на днях.

Полная замена покрытия включит в себя демонтаж существующего футбольного поля, выравнивание основания, а также укладку и тестирование нового газона.

Холдинг «Форте» инвестирует порядка 50 млн рублей в проект замены покрытия на «Форте Арене», несмотря на то, что стадион находится в муниципальной собственности. Это большой подарок и, безусловно, позитивная перемена в футбольной жизни города Таганрога, — отмечалось в сообщении ФК «Форте». — Замена газона позволит повысить интенсивность использования поля в разы.

Срок службы покрытия, которое появится на «Форте Арене» в Таганроге, превышает 10 лет, специальная дренажная система не даст образовываться лужам. Также поле оборудуют системой подогрева. Качество синтетического газона последнего поколения и все технические характеристики будут соответствовать требованиям ФНЛ.

Завтра, 18 июня, таганрогская команда встречается с ФК «Спартак-Нальчик». Матч состоится в Ростове-на-Дону, на стадионе «Локомотив». Начало в 17 часов.

На данный момент «Форте», выступающий в чемпионате России по футболу среди команд 2-й лиги, занимает 3-место среди 17 клубов.

Фото и видео ФК «Форте»