На шести улицах Таганрога устранили ямы на дорогах

В Таганроге специалисты производственного участка МКУ «Благоустройство» устранили ямы дорогах шести улиц города.

Работы по грейдированию с отсыпкой щебнем выполнены на участках дорог улиц Шишкина, Варданяна, Сенявина, Прохладной, Пролетарской и в 21-м Мариупольском переулке.

«Работы проводились в целях устранения аварийно-опасных участков в качестве временной меры для обеспечения безопасности дорожного движения», — уточнили в МКУ «Благоустройство».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтирован тротуар на улице Сызранова.

Фото МКУ «Благоустройство»