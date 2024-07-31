На шести улицах Таганрога устранили ямы на дорогах

В Таганроге специалисты производственного участка МКУ «Благоустройство» устранили ямы дорогах шести улиц города.
Работы по грейдированию с отсыпкой щебнем выполнены на участках дорог улиц Шишкина, Варданяна, Сенявина, Прохладной, Пролетарской и в 21-м Мариупольском переулке.
«Работы проводились в целях устранения аварийно-опасных участков в качестве временной меры для обеспечения безопасности дорожного движения», — уточнили в МКУ «Благоустройство».
Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтирован тротуар на улице Сызранова.
Фото МКУ «Благоустройство»
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