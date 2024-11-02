На шести улицах Таганрога появится освещение вдоль автодорог

В Таганроге до конца нынешнего года планируют завершить строительство уличного освещения вдоль автодорог на шести улицах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, специалисты подрядной организации уже приступили к выполнению работ. Уличное освещение появится на улицах Мичурина (от дома № 3 по ул. Мичурина до ул. Богдана Хмельницкого и от ул. Циолковского до ул. Комарова), Вишневой (на участке между улицами Комарова и Театральной), Московской (от ул. Нестора Кукольника до пер. Пионерского), Заводской (пересечение ул. Заводская и ул. Осипенко). А также вдоль улицы Галицкого и на улице Михайловской. Строительство уличного освещения будет продолжено и в следующем году.

«Уже сегодня мы занимаемся разработкой проектно-сметной документации на дополнительное строительство уличного освещения в 2025 году», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что семь УК из Таганрога попали в антирейтинг неплательщиков за электроэнергию.

Фото t.me/KambulovaSvetlana