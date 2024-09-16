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На Ростовскую область надвигается пыльная буря

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Неблагоприятное природное явление прогнозируется 17 сентября днем, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Новости Ростовской области

Пыльную бурю из степей Калмыкии в донской регион принесет восточный ветер, порывы которого ожидаются до 15-18 метров в секунду.

«В ночь на 17 сентября в Ростовской области — без существенных осадков, днем местами по югу — небольшой дождь. 17 сентября днем в отдельных районах ожидается пыльная буря. Ветер восточный и северо-восточный 7-12 метров в секунду, утром и днем — местами порывы до 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, восточный ветер начнет стихать с 19 сентября, а к 25 сентября ветер поменяет направление на южный и юго-восточный.

Жители Ростова в соцсетях пишут, что к донской столице пыльная буря приближается уже вечером 16 сентября — небо заволокло дымкой.

Фото из архива (пресс-центр ЮФУ)

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