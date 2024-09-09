На Ростовскую область идут ливни с градом и грозой

Штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий на ближайшие два дня объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

«По данным Ростгидромета, до конца суток 9 сентября и 10 сентября на Дону ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуется при выходе на улицу быть внимательными и осторожными.

Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам экстренных служб: 101 или 112.

На эти же дни действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности (5 класс) в 42 районах Ростовской области.

Фото из архива «Таганрогской правды»