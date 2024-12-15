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На Ростовскую область идет ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду

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Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявило ГУ МЧС России по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Так, по данным Ростгидромета, в период с 16 по 18 декабря на Дону ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, гололёд, туман, ухудшение видимости на дорогах.

Возможно повышение уровня воды на устьевом участке реки Дон, в Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. В случае ЧП звоните по телефонам 101 или 112.

Фото Сергея Плишенко

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МЧС непогода ураган штормовое предупреждение
Таганрогская правда
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