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На Ростовскую область идет холодный арктический циклон

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В Ростовской области 13–15 декабря из-за резкого вторжения холодного арктического воздуха ухудшится погода. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

По данным Росгидромета, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. Ночью и утром 13 декабря в отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, 13-14 декабря местами метель. На дорогах гололедица. Кроме того, ожидается резкое понижение температуры воздуха на 6-10°, усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с и ослаблением к 15 декабря до 6-11 м/с.

«Температура воздуха 13 декабря ночью 0…-5°, при прояснениях до -9°, днём 0…-5°. 14-15 декабря ночью -5…-10°, при прояснениях до -13°, днём -2…-7°. 16 декабря местами осадки в виде снега и мокрого снега, днём с дождём, гололёд. Ветер южной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха вновь повысится и составит ночью 0…-7°, днём -3…+3°», — пишет источник.

Кроме того 14-16 декабря на реках и водоёмах области и в вершине Таганрогского залива ожидается образование первичных форм льда.

Фото https://61.mchs.gov.ru

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