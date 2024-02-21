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На Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию

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На Ростовской АЭС в рамках планового ремонта энергоблока №4 модернизировали резервную дизельную электростанцию. Решение позволяет предотвратить поломки оборудования и простой блока при неплановом ремонте, а также повышает уровень обеспечения безопасности атомной станции.

#Промышленность

В рамках планово-предупредительного ремонта энергоблока №4 Ростовской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») на резервную дизельную электростанцию (РДЭС) установлены датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров. При работающем дизель-генераторе информация с датчиков в режиме реального времени теперь поступает на пункт контроля, что позволяет более детально отслеживать техническое состояние РДЭС.

Резервная дизельная электростанция предназначена для обеспечения бесперебойной работы систем безопасности энергоблока в случае выхода из строя основных источников питания. В режиме нормальной эксплуатации АЭС резервная дизельная электростанция находится в состоянии постоянного дежурства. Модернизация позволяет спрогнозировать неисправности на ранней стадии развития дефектов и своевременно их устранить. Ранее мы уже установили  такие  датчики на РДЭС энергоблоков №1, №2 и №3, — рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. 

Все установленные датчики — отечественного производства, а автором идеи является сотрудник Ростовской АЭС Владимир Костин. Решение позволяет не только предотвратить поломки дорогостоящего оборудования и простоя энергоблока при неплановом ремонте, но и повышает уровень обеспечения безопасности АЭС.

В дальнейших планах у волгодонских атомщиков оснащение всех РДЭС атомной станции детекторами металлических частиц в масляной системе. Эти планы на Ростовской АЭС должны реализовать в ближайшие три года.

Одним из главных приоритетов остаётся обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, а также надежного энергоснабжения предприятий и регионов. Сегодня энергетическая инфраструктура гарантирует экономическую стабильность страны, а также бесперебойное снабжение коммунальными услугами граждан.

Фото пресс-службы Ростовской АЭС

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#новости #промышленность #Ростовская область Ростовская АЭС
Таганрогская правда
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