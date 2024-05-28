На Ростовской АЭС изобрели устройство для обслуживания насосов

Предприятия Госкорпорации «Росатом» предлагают современные технологические решения, направленные на повышение производительности труда. Команда атомщиков, состоящая из инженеров отдела подготовки и проведения ремонта (ОППР) и ремонтного персонала цеха централизованного ремонта (ЦЦР), разработала устройство, которое упрощает процесс и сокращает время техобслуживания насосов, предназначенных для охлаждения конденсаторов турбины.

Механизм для снятия и перемещения направляющего подшипника насоса МРВ-2200 создан на основе принципа Каракури (механическое устройство, предназначенное для увеличения производительности труда за счет сокращения ручного труда и механизации процессов) — простых механизмов и законов физики.

При техническом обслуживании насоса МРВ-2200 требуется демонтаж направляющего подшипника нижнего вала насоса, вес которого составляет 137 кг. Для выполнения этой работы необходимо выполнить ряд операций — демонтировать всасывающий патрубок, гайку хвостовика вала, снять крышку подшипника, демонтировать рабочее колесо, извлечь вал, демонтировать направляющий подшипник, снять нижний вал и далее через корпус направляющего подшипника достать подшипник. А также — привлечь двух рабочих, стропальщика и использовать кран. Время протекания процесса раньше составляло 15 часов. Чтобы ускорить и облегчить работу, решили изготовить специальное устройство, которое теперь устанавливается под подшипник. После снятия крепежа подшипник под собственным весом опускается на упор приспособления и отводится в сторону, в необходимое место, — объясняет принцип работы съемника один из авторов изобретения ведущий инженер ОППР Дмитрий Бажутин.

Новое приспособление для извлечения подшипника теперь используется во время планово-предупредительных ремонтов. Благодаря ему экономятся время и ресурсы. Работы выполняются без применения крана и привлечения стропальщика. Время протекания процесса демонтажа подшипника сократилось почти в 2 раза — с 15 до 8 часов.

На производстве всегда есть место инженерному творчеству. Благодаря инициативным специалистам на Ростовской АЭС создаются технологии, направленные на оптимизацию трудоемких операций и устранение производственных потерь. Это то, что принято сейчас называть бережливым производством. А каракури — один из инструментов бережливого производства, — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС