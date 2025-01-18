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На Пушкинской набережной Таганрога завершают обустройство купели

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18 января на Пушкинской набережной Таганрога, возле кафе «Альбатрос» завершаются работы по обустройству безопасных спусков к крещенской купели. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Завтра, 19 января, православный мир будет праздновать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Праздничные богослужения и освещение воды уже проходят во всех таганрогских храмах. Многие таганрожцы примут участие в крещенских купаниях. Специально оборудованное для этого место сейчас готовится на Пушкинской набережной.

«Спасатели уже провели обследование дна и сегодня завершат работы по устройству безопасных спусков к воде», — рассказала глава города.

19 января в полдень возле крещенской купели пройдет обряд водосвятия. Его проведут священнослужители таганрогских храмов.

«Напомню, что купание не является обязательным. Обращаюсь ко всем, кто все — таки планирует совершить омовение в таганрогском заливе. Делайте это только в специально подготовленном месте. Прислушайтесь к своему здоровью, а главное советам медиков. Не устраивайте стрессовую ситуацию для неподготовленного организма, особенно при наличии хронических заболеваний. Пусть этот праздник принесет только мир, добро и положительные эмоции», — обратилась к таганрожцам Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, когда в храмах Таганрога пройдут службы и освящение воды на Крещение в 2025 году.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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