На праздничных выходных Ростовскую область накроют мокрый снег и гололед

На длинных выходных — 8, 9 и 10 марта — в Ростовскую область придет похолодание до 0°…-7°. Ожидаются мокрый снег с налипанием на проводах, гололед и сильный ветер, сообщают Вести. Дон со ссылкой на синоптика Ростгидромета Ольгу Чупрову.

Осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, ветер с порывами до 11 м\с прогнозируются и в южных территориях региона.

По южной половине области осадки будут выпадать в основном 8 марта. 9, 10 марта ухудшение погодных условий ожидается в отдельных районах Ростовской области, — приводит источник слова Чупровой.

Температура воздуха понизится к концу суток 7 марта, в ночные часы похолодает до 0°…-3° по югу области, до -4°…-7° — в северных районах. Днем воздух прогреется в среднем до +3°…+5°.

Помимо мокрого снега и гололедицы прогнозируются сильный туман, высокая облачность, ухудшение видимости на дорогах.

В начале следующей недели дончан ждет потепление — до +7°…+8°, к среде — до +11°…+12°.

Фото Сергея Плишенко