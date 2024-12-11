На Поляковском шоссе Таганрога столкнулись два автомобиля

10 декабря в Таганроге участниками аварии на Поляковском шоссе стали два легковых автомобиля, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась около восьми часов утра в районе дома № 12. По предварительной информации, 61-летний водитель Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию. Он врезался в автомобиль Suzuki Swift, за рулем которого находилась 52-летняя женщина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в страшной аварии погиб пассажир легковушки.

Фото Госавтоинспекции Таганрога