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На Поляковском шоссе Таганрога столкнулись два автомобиля

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10 декабря в Таганроге участниками аварии на Поляковском шоссе стали два легковых автомобиля, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Авария случилась около восьми часов утра в районе дома № 12. По предварительной информации, 61-летний водитель Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию. Он врезался в автомобиль Suzuki Swift, за рулем которого находилась 52-летняя женщина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в страшной аварии погиб пассажир легковушки.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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ДТП новости Поляковское шоссе происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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