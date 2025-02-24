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На полигоне в Ростовской области военнослужащих по контракту обучают на операторов дронов

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Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны РФ, совершенствуют свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Новости Ростовской области

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции, а в качестве инструкторов выступают офицеры — участники СВО. Штурмовиков также обучают управлять дронами различных типов. Подготовка в учебном центре полигона организована в три этапа.

«Сначала военнослужащие получают теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего переходят к практическому пилотированию дронов на местности», — рассказали в ЮВО.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с небольшой высоты. Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

Напомним, для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

На все вопросы о заключении контракта с Минобороны РФ ответят по короткому номеру 117.

Фото: пресс-центр ЮВО

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Таганрогская правда
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