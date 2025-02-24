На полигоне в Ростовской области военнослужащих по контракту обучают на операторов дронов

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны РФ, совершенствуют свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции, а в качестве инструкторов выступают офицеры — участники СВО. Штурмовиков также обучают управлять дронами различных типов. Подготовка в учебном центре полигона организована в три этапа.
«Сначала военнослужащие получают теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем будущие операторы работают на симуляторах, после чего переходят к практическому пилотированию дронов на местности», — рассказали в ЮВО.
Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с небольшой высоты. Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.
После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.
Напомним, для поступления на военную службу по контракту можно обращаться:
- в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;
- в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).
На все вопросы о заключении контракта с Минобороны РФ ответят по короткому номеру 117.
Фото: пресс-центр ЮВО