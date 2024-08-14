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На поддержку АПК Ростовской области в 2024 году предусмотрено 8,8 млрд рублей

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Около 5,5 млрд рублей господдержки в этом году донские аграрии уже получили.

Новости Ростовской области

Средства федерального и областного бюджетов направляются на поддержку агропромышленного комплекса региона и развитие сельских территорий. В этом году предусмотрено более 8,8 млрд рублей, что почти на 170 млн рублей больше, чем в 2023-м. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области отмечают, что темпы финансирования аграриев сохраняются на высоком уровне.

«За семь месяцев 2024 года донскому АПК перечислено 60,9% от выделенного лимита средств», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

3,8 млрд рублей  в виде субсидий направлено сельхозпроизводителям в разгар сезонных полевых работ. Из 1,17 млрд рублей — на производство и реализацию зерновых культур.

По каким еще направлениям оказывается господдержка? Это приобретение сельскохозяйственной техники (651,2 млн рублей) и кормов для животных (572 млн рублей). На собственное производство молока выделено 233 млн рублей, на поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельского туризма — 232,1 млн рублей, на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных — 151,6 млн рублей.

Из федерального бюджета аграрии Дона уже получили  2,5 млрд рублей — 80% от лимита.

Предоставляется сельхозпроизводителям и такая мера поддержки как льготное кредитование. Селянам в 2024 году выдано 12,3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов. 2,4 млрд рублей донским предприятиям АПК предоставлено в виде льготных инвестиционных кредитов.

В сообщении Правительства Ростовской области отмечается, что господдержка агропромышленного комплекса содействует производству конкурентоспособной продукции и развитию отрасли, особенно импортозамещающих производств.

«За первое полугодие 2024 года в регионе на 6% выросло производство продуктов питания. По некоторым позициям рост составил 20-70%. Всего же за шесть месяцев произведено продукции на 116 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем за такой же период в 2023 году», — резюмировал глава донского Минсельхозпрода.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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