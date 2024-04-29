На почве ревности: в Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве влюбленной пары

В убийстве влюбленной пары — 25-летней девушки и 36-летнего мужчины — подозревается знакомый погибшей женщины. Задержанный дает показания.

Напомним, 24 апреля 2024 года в частном доме, расположенном в селе Кагальник Азовского района Ростовской области были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями. Подозреваемого в убийстве объявили в розыск.

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий на территории Краснодарского края задержан 32-летний знакомый погибшей женщины, — сообщает Следком по региону.

Мужчина допрошен следователем. Свою вину в совершении преступления он признал полностью. С его слов, ножевые ранения женщине и мужчине он нанес на почве ревности.

В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточняется в сообщении.

Фото и видео: Следком по РО