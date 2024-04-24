В Ростовской области расследуются обстоятельства убийства двух человек. Подозреваемый в совершении этого преступления объявлен в розыск, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В частном домовладении в селе Кагальник Азовского района обнаружены тела 25-летней женщины и 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В их убийстве подозревается ранее судимый 32-летний знакомый погибшей, который сейчас объявлен в розыск.

Следователем, криминалистами и сотрудниками полиции выполняются оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельства совершенного преступления и задержание подозреваемого.

Фото rostov.sledcom.ru