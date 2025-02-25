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На побережье Таганрогского залива проходят рейды «Родительского патруля»

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Родители предупреждают взрослых и детей об опасности нахождения на льду в условиях нестабильной погоды.

#Безопасность

Так, 24 февраля в рамках профилактической акции «Будьте осторожны зимой!» представители родительской общественности гимназии имени А.П. Чехова организовали рейды на береговой линии Центрального пляжа, где много гуляющих, особенно школьников.

«Родители предупредили взрослых и детей о возможных опасностях, которые могут поджидать их на замерзающих водоемах, и рисках, связанных с выходом на лед. Рассказали о правилах безопасного поведения на воде в зимний период», — сообщает управление образования Таганрога.

Один из организаторов рейда отметил, что «важно не только самим соблюдать правила, но и информировать остальных, чтобы трагедий на воде стало меньше».

Таганрогские родители уверены, что подобные рейды не только повышают осведомленность общества о правилах безопасности, но и укрепляют взаимодействие между родителями, педагогами и детьми, формируя культуру безопасного поведения среди молодежи.

Об опасности нахождения на льду предупреждает и администрация Таганрога.

Уважаемые жители и гости города!

С наступлением низких температур на водоемах появился тонкий лед. Лед на водоемах – это зона повышенного риска. Ежегодно погибает огромное количество людей из-за несоблюдения правил техники безопасности при нахождении на льду водоемов. В основном из пострадавших: рыбаки, увлекшиеся подлёдной рыбалкой и дети, которые решили поиграть на льду или покататься.

Администрация Таганрога напоминает об опасности выхода на лед. Соблюдайте правила безопасного поведения, не подвергайте свою жизнь опасности:

  • не выходите на тонкий лед;
  • не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, предупредите их об опасности нахождения на водоемах;
  • пресекайте любые случаи выхода на лед водоемов, если стали очевидцем;
  • помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах – это залог вашей безопасности.

Если все-таки вы или кто-то другой провалились под лед, необходимо предпринять следующие действия:

  • не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
  • широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
  • по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед;
  • попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
  • если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
  • передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
  • Будьте бдительными, помните, что вВаша сознательность может спасти жизнь другого человека!

Напомним, накануне в акватории Таганрогского залива погиб 64-летний местный житель, который по льду катался на коньках.

Фото управления образования Таганрога

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Таганрогская правда
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