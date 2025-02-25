На побережье Таганрогского залива проходят рейды «Родительского патруля»

Родители предупреждают взрослых и детей об опасности нахождения на льду в условиях нестабильной погоды.
Так, 24 февраля в рамках профилактической акции «Будьте осторожны зимой!» представители родительской общественности гимназии имени А.П. Чехова организовали рейды на береговой линии Центрального пляжа, где много гуляющих, особенно школьников.
«Родители предупредили взрослых и детей о возможных опасностях, которые могут поджидать их на замерзающих водоемах, и рисках, связанных с выходом на лед. Рассказали о правилах безопасного поведения на воде в зимний период», — сообщает управление образования Таганрога.
Один из организаторов рейда отметил, что «важно не только самим соблюдать правила, но и информировать остальных, чтобы трагедий на воде стало меньше».
Таганрогские родители уверены, что подобные рейды не только повышают осведомленность общества о правилах безопасности, но и укрепляют взаимодействие между родителями, педагогами и детьми, формируя культуру безопасного поведения среди молодежи.
Об опасности нахождения на льду предупреждает и администрация Таганрога.
Уважаемые жители и гости города!
С наступлением низких температур на водоемах появился тонкий лед. Лед на водоемах – это зона повышенного риска. Ежегодно погибает огромное количество людей из-за несоблюдения правил техники безопасности при нахождении на льду водоемов. В основном из пострадавших: рыбаки, увлекшиеся подлёдной рыбалкой и дети, которые решили поиграть на льду или покататься.
Администрация Таганрога напоминает об опасности выхода на лед. Соблюдайте правила безопасного поведения, не подвергайте свою жизнь опасности:
- не выходите на тонкий лед;
- не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, предупредите их об опасности нахождения на водоемах;
- пресекайте любые случаи выхода на лед водоемов, если стали очевидцем;
- помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах – это залог вашей безопасности.
Если все-таки вы или кто-то другой провалились под лед, необходимо предпринять следующие действия:
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
- Будьте бдительными, помните, что вВаша сознательность может спасти жизнь другого человека!
Напомним, накануне в акватории Таганрогского залива погиб 64-летний местный житель, который по льду катался на коньках.
Фото управления образования Таганрога