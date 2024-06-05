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На пляжах Таганрога отдыхающим напомнили о правилах безопасности

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Вчера, 4 июня, в Таганроге члены межведомственной комиссии провели рейд в местах отдыха на побережье залива. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

#Безопасность

Помимо спасателей в состав комиссии вошли представители полиции, Таганрогского отдела ГИМС ГУ МЧС России по РО, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации.

Участники рейда проверили работу городских пляжей. А также побывали в местах неорганизованного купания, где провели профилактические беседы с жителями и гостями города, объяснили им, какая ответственность грозит за нарушения правил безопасности на воде. И напомнили о том, что детей нельзя оставлять без присмотра взрослых на берегу залива.

МКУ «Управление защиты от ЧС» напоминает, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, нужно незамедлительно сообщить об этом по единому номеру вызова служб экстренного реагирования — «112».

Ранее мы рассказали, что спасатели Таганрога провели акцию на Приморском пляже.

Фото ВК МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога

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безопасность новости пляжи Таганрог
Таганрогская правда
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