На пляжах Таганрога отдыхающим напомнили о безопасности

26 июня рейд на побережье Таганрогского залива провели городские спасатели, полицейские, сотрудники отдела ГИМС ГУ МЧС России по РО и представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации.

Как сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС», участники рейда осуществили проверки городских пляжей и мест неорганизованного отдыха на берегу. Были проведены профилактические беседы с жителями и гостями Таганрога. Им рассказали о правилах безопасности на воде и ответственности за их нарушение. А также напомнили о том, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых у воды.

Ранее мы рассказали, что юные таганрожцы проходят «Школу безопасности» в полевом лагере.

Фото МКУ «Управление защиты от ЧС»