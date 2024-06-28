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На пляжах Таганрога отдыхающим напомнили о безопасности

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26 июня рейд на побережье Таганрогского залива провели городские спасатели, полицейские, сотрудники отдела ГИМС ГУ МЧС России по РО и представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации.

#Безопасность

Как сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС», участники рейда осуществили проверки городских пляжей и мест неорганизованного отдыха на берегу. Были проведены профилактические беседы с жителями и гостями Таганрога. Им рассказали о правилах безопасности на воде и ответственности за их нарушение. А также напомнили о том, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых у воды.

Ранее мы рассказали, что юные таганрожцы проходят «Школу безопасности» в полевом лагере.

Фото МКУ «Управление защиты от ЧС»

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безопасность новости пляжи Таганрог
Таганрогская правда
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