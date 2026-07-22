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На платформе «Работа России» открыто 2697 мест для целевого обучения донских абитуриентов

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В Ростовской области на платформе «Работа России» работодатели разместили 830 предложений по целевому обучению, которые охватывают 2697 учебных мест. Эти возможности предназначены для абитуриентов, планирующих поступать в колледжи и вузы.

Новости Ростовской области

Предприятия и организации региона предлагают заключить договоры на целевое обучение по востребованным направлениям, включая «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки» и другие специальности, пользующиеся спросом у работодателей.

При этом 83% мест предназначено для будущих студентов вузов, остальные — для абитуриентов, поступающих в колледжи и техникумы, информирует официальный портал донского правительства.

Система подготовки кадров выстраивается с ориентацией на будущие потребности экономики. Работодатели заблаговременно создают резерв специалистов, а молодые люди получают шанс закрепиться в выбранной профессии. В Ростовской области продолжают оставаться востребованными такие профессии, как врачи, учителя, инженеры, водители, слесари, швеи и операторы.

«Целевое обучение представляет собой уникальную возможность для абитуриентов бесплатно освоить профессию в высшем учебном заведении или колледже. Для работодателей это способ привлечь перспективных молодых специалистов и создать свой кадровый резерв. В рамках этой программы студент получает образование на условиях, предусмотренных договором с будущим работодателем, и после завершения обучения гарантированно трудоустраивается на выбранное место работы», — комментирует начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

На платформе «Работа России» можно найти полный список вакансий для целевого обучения. Подать заявки абитуриенты могут до 25 июля 2026 года. Для получения дополнительной информации о целевом обучении можно обратиться в центры занятости населения Ростовской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области 70 процентов пересдавших ЕГЭ улучшили свои результаты.

Фото управления государственной службы занятости населения Ростовской области

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занятость образование работа на Дону Ростовская область
Таганрогская правда

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