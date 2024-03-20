На период реконструкции трассы М-4 «Дон» будет разработана схема альтернативного движения

Губернатор Голубев поручил минтрансу подготовиться к работам заранее.

Глава региона Василий Голубев поручил областному минтрансу совместно с госкомпанией «Автодор» подготовить предложения об организации дорожного движения на М-4 «Дон» на время ее реконструкции. Глава региона рассказал на заседании правительства о планах госкомпании «Автодор» начать реконструкцию на участке автомобильной дороги М-4 «Дон», проходящем по территории Ростовской области. Ранее руководство компании, по словам Голубева, «проинформировало о планах провести существенное обновление на федеральной трассе».

По словам губернатора, предстоит «сложный, серьезный процесс», поскольку «реконструкция – это, по сути, новое строительство». Чтобы не столкнуться со сложностями в ходе этих работ, «надо основательно готовиться уже сейчас», определил задачу Василий Голубев. Особенно это важно в свете скорого начала сезона отпусков.

Зашла речь и о текущем устранении дефектов на трассе. По информации регионального минтранса, уже ликвидировано свыше 80% — 175 тысяч квадратных метров этих дефектов. Работы должны быть завершены к апрелю.

Фото минтранса РО (из архива «ТП»)