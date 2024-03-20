Главная » Новости Ростовской области

На период реконструкции трассы М-4 «Дон» будет разработана схема альтернативного движения

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

Губернатор Голубев поручил минтрансу подготовиться к работам заранее.

Новости Ростовской области

Глава региона Василий Голубев поручил областному минтрансу совместно с госкомпанией «Автодор» подготовить предложения об организации дорожного движения на М-4 «Дон» на время ее реконструкции. Глава региона рассказал на заседании правительства о планах госкомпании «Автодор» начать реконструкцию на участке автомобильной дороги М-4 «Дон», проходящем по территории Ростовской области. Ранее руководство компании, по словам Голубева, «проинформировало о планах провести существенное обновление на федеральной трассе».

По словам губернатора, предстоит «сложный, серьезный процесс», поскольку «реконструкция – это, по сути, новое строительство». Чтобы не столкнуться со сложностями в ходе этих работ, «надо основательно готовиться уже сейчас», определил задачу Василий Голубев. Особенно это важно в свете скорого начала сезона отпусков.

Зашла речь и о текущем устранении дефектов на трассе. По информации регионального минтранса, уже ликвидировано свыше 80% — 175 тысяч квадратных метров этих дефектов. Работы должны быть завершены к апрелю.

Фото минтранса РО (из архива «ТП»)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
М4Дон новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика