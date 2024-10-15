На одном из перекрестков Таганрога изменится схема движения

17 октября в Таганроге изменится схема движения на перекрестке улицы Социалистической и переулка Паркового, сообщает официальный портал городской администрации.

В предстоящий четверг с 12.00 будет проводиться запуск и пусконаладочные работы светофора на перекрестке улицы Социалистической и переулка Паркового.

«С этого дня будет изменена схема движения транспортных средств на данном перекрестке», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в центре Таганрога ограничили движение из-за ремонта водопровода.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)