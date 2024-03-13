На некоторых улицах Таганрога ограничено водоснабжение

Сегодня, 13 марта, в Таганроге снова ограничена подача воды на некоторых улицах города. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Сотрудники коммунальной службы ведут ремонтные работы на повысительной насосной станции, расположенной на улице 2-я Линия, 2 А. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улице 2-я Линия и в переулке 1-м Новом. Ориентировочно до 17 часов.

Утечку устраняют на улице Ломакина, 57. Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Ломакина, Карантинной, Прохладной, в переулках Гоголевском и Смирновском. Примерно до 15 часов.

Фото «Таганрогской правды»