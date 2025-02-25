На Масленицу готовим вкусные блинчики с начинками из капусты и печени

В этом году Масленица началась 24 февраля и продлится до 2 марта. А значит, всю неделю мы будем печь блины. Остается только решить – с начинкой или без? Думаем, первый вариант все же интереснее.

При приготовлении начинки важно помнить, что она не должна быть слишком жидкой или излишне рассыпчатой. Сегодня мы предлагаем два беспроигрышных варианта, которые вы наверняка оцените по достоинству.

Капустное наслаждение

Ингредиенты:

300 г свежей капусты;

два яйца;

свежая зелень;

одна столовая ложка сметаны;

подсолнечное масло;

соль.

Приготовление

Тонко нашинкуйте капусту. В глубокой сковороде разогрейте три столовые ложки растительного масла, добавьте капусту и обжарьте до золотистого цвета. Часто помешивайте и следите, чтобы капуста не пригорала. Яйца сварите вкрутую, мелко порубите и добавьте к готовой капусте. Туда же отправляйте свежую зелень, сметану и соль по вкусу. Всё тщательно перемешайте и прогрейте ещё минутку. Теперь заворачивайте в блины — и вперёд!

Печёночный пир

Ингредиенты:

300 г куриной печени;

одна луковица;

одна морковь;

две столовые ложки растительного масла;

кориандр молотый;

чёрный молотый перец;

соль по вкусу.

Приготовление

Печень нарежьте соломкой, лук — полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. Спассеруйте лук на растительном масле, затем добавьте морковь и обжарьте в течение 5-7 минут. Теперь, посолив и добавив специи, отправляем на сковороду печень и жарим, помешивая, минут пять. Соединяем все ингредиенты, кладём начинку в середину блина и сворачиваем его конвертиком.

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