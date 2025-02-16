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На Масленичный разгуляй приглашает Таганрогский художественный музей

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С 24 февраля по 2 марта Таганрогский художественный музей проводит яркий и веселый Масленичный разгуляй.

Город

Посетителей ждет спектакль в уникальном Театре теней, народные игры и забавы, знакомство с традициями и обрядами каждого масленичного дня, выставка предметов народных промыслов из фондов музея. А также — чай из настоящего самовара, живая музыка в исполнении профессиональных музыкантов и сжигание чучела.

В эти же дни детей приглашают на познавательное мероприятие об истории народных промыслов России «Народный сундучок».

«Ждем на веселые проводы зимы в историческом здании музея по адресу: ул. Александровская, 56. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (8634) 38-31-70», — рассказали в музее.

Фото ТХМ (из архива)

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Масленица музеи Таганрога праздник ТХМ
Таганрогская правда
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