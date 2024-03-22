На маршруте Ростов — Азов тестируют суда на подводных крыльях

В Ростовской области с началом летней навигации стартуют водные пассажирские перевозки между Ростовом и Азовом. Совершать рейсы будут суда на подводных крыльях «Валдай», сообщает официальный портал донского правительства.

Сейчас проходят тестовые рейсы, капитаны отрабатывают навыки управления на маршруте, который будет занимать примерно 40 минут. Вместимость судна — 45 человек, длина – 21 метр, а максимальная скорость может достигать 65 километров в час.

Напомним, регулярные речные перевозки пассажиров в регионе прекратились 30 лет назад. Для возрождения водных маршрутов в апреле минувшего года была создана судоходная пассажирская компания «Дон». Правительством донского региона были приобретены два судна «Валдай».

Как сообщила заместитель министра транспорта региона Инна Володина, в нынешнем году планируется приобретение судна на подводных крыльях «Метеор 120», которое сможет перевозить до 120 человек. В перспективе – развитие маршрутной сети до Краснодарского края и Крыма.

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