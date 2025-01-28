На крупнейших маркетплейсах России появились витрины Ростовской области

На «Озон», «Мегамаркет» и «Вайлдберриз» появились витрины «Сделано в Ростовской области», где представлены товары донских производителей.

Это стало возможным благодаря реализации федеральной программы «Сделано в России». Её цель — помочь россиянам познакомиться с товарами из различных регионов, повысить узнаваемость местных производителей, улучшить их имидж.

В 2024 году Ростовская область активно включилась в эту программу и стала первым регионом в стране, который подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром о получении сертификата «Сделано в России» на основании сертификации в системе «Сделано на Дону», сообщает портал донского правительства.

«Размещение товаров наших производителей на региональных витринах ведущих отечественных маркетплейсов стимулирует рост оборота за счет использования специальных алгоритмов продвижения продукции, — прокомментировал директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов. — Сегодня на региональных витринах уже 1500 донских продавцов, которые представили 170 тысяч товаров, принадлежащих 150 брендам».

В департаменте потребительского рынка Ростовской области отмечают, маркетплейсы — зарекомендовавший себя канал реализации продукции. Сегодня их инфраструктура на территории донского региона составляет более 5000 пунктов выдачи заказов, крупнейшие логистические и складские комплексы, собственные курьерские службы.

Попасть в проект региональных витрин могут все производители Ростовской области, товары которых представлены на маркетплейсах «Озон», «Мегамаркет» и «Вайлдберриз».

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге четыре предприятия получили сертификат «Сделано на Дону».

Фото: ВК «Сделано на Дону».