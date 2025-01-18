На крещенский ужин готовим свинину на ребрышках с капустой

В предстоящее воскресенье, 19 января, наступит один из главных православных праздников – Крещение. В народном календаре он знаменует окончание Святок. И в этот день, помимо традиционных крещенских купаний и молебнов, принято было всей семьей собираться на праздничный ужин — обильный, сытный и вкусный. Причем главным блюдом, как правило, был жареный поросенок. Мы же приготовим свинину на ребрышках с капустой в духовке. А также расскажем, какие блюда должны присутствовать на столе 18 и 19 января.

Ингредиенты:

свинина – 700 г;

капуста – 1/2 среднего кочана;

лук – 1 крупная головка;

лавровый лист — 1-2 шт.;

перец черный молотый и горошком, соль – по вкусу.

Приготовление

Выбранную свинину на ребрышках, которая называется корейка, промоем и просушим. Затем нарежем ее на порционные куски по линии ребрышек – получатся такие отбивные на косточке. Но отбивать мы их не будем, а уложим в большую глубокую чугунную сковороду (очень хорошо, если такая – настоящая, в которой всё получается быстро и вкусно, — досталась от бабушки). Теперь посолим и поперчим подготовленное мясо с двух сторон и покроем сверху слоем нарезанного полукольцами репчатого лука, а вокруг разложим нашинкованную крупными кубиками капусту. Добавляем черный перец горошком, лавровый лист, наливаем воду, чтоб мясо слегка покрылось, и ставим в духовку. Запекаем свинину с капустой при температуре 180 градусов минут 20, потом при необходимости доливаем воды, накрываем сковороду крышкой, немного убавляем огонь и продолжаем запекать еще примерно полчаса.

Наш крещенский ужин готов! Ароматная и сочная, мягкая как пух свининка пропиталась специями, а капуста – мясным соком, всё буквально тает во рту. Зовем всех, как говорили на Руси в старину, вечерять!

Кулинарные истории

Среди важных традиций православного праздника Крещение Господне – посещение храма, омовение в проруби и застолье, состоящее из особенных блюд. Причем угощение на ужин 18 и 19 января должно отличаться. Какие же кушанья готовят 18 января?

Эту дату в народе прозвали «голодной кутьей». Название объясняется тем, что в Крещенский сочельник целый день запрещается есть что-либо – нужно только молиться и пить воду. Садиться ужинать разрешается лишь после того, как на небе взойдет первая звезда, причем трапеза должна быть полностью постной. На стол обычно подают традиционные блюда русской кухни, которые исключают мясо. Прежде всего, это кутья – исконно славянское блюдо, символизирующее почитание культа предков. Это каша из пшеницы, ячменя или риса с добавлением сухофруктов, мёда, орехов. Существует множество рецептов ее приготовления, однако она всегда готовится без масла. Еще одно обязательно блюдо – узвар. Ароматный и полезный компот варят из смеси сухофруктов и добавляют в него для сладости мёд. Узвар получит яркий цвет, если в него положить шиповник. Также принято подавать борщ без мяса, он готовится на овощном бульоне, который могут дополнить грибы или бобовые. Иногда изюминкой борща становятся «ушки» из теста с грибной начинкой. Не запрещена рыба в любом виде, она будет хороша как основное блюдо.

Распространенное угощение в Крещенский Сочельник, как и на Старый Новый год, – вареники с начинкой-сюрпризом. В этом случае лакомство тоже выступает как способ предсказания. Разные неожиданные начинки имеют свое значение. Например, вареник с ягодами – к сладкой жизни, с капустой – к деньгам, ну а с солью – к слезам. Что попадется участнику застолья, того ему и ждать в новом году. Приветствуется и всевозможная выпечка. Праздничный стол украсят русские пироги с капустой, грибами, ягодами и яблоками.

19 января, после наступления Крещения, все гастрономические запреты отменяются. Можно есть что угодно, главное – не переедать. Важно, чтобы на столе было особенное количество блюд: 7, 9 или 12. Среди обязательных – кутья и узвар. Завтрак должен начинаться со святой воды с особенным печеньем в виде крестов, по которому в народе также предсказывали будущее: если выпечка удалась – ждать счастья, подгорела или потрескалась – беды. Даже неудавшиеся печенья запрещалось выбрасывать: их нужно было до крошки скормить птицам или животным. Ну а главным блюдом считался обжаренный до румяной корочки поросенок. Его вручную разделывал хозяин дома и раздавал аппетитные кусочки участникам застолья.

Подготовила Елена Векслер

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