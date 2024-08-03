В Ростовской области проходит финал XII летней Спартакиады учащихся России по гребному спорту. Соревнования продлятся до 4 августа. В них принимает участие более 500 спортсменов из 19 субъектов страны. Будет разыграно 12 комплектов наград.

Финал соревнований проходит на гребном канале «Дон» — одном из крупнейших спортивных объектов не только в Ростовской области, но и на юге России.

XII летняя Спартакиада учащихся России, которая проводится по 51 виду спорта, – одно из главных всероссийских спортивных событий 2024 года. Ростовской области доверено проведение трех ее финальных стартов. Так, в Ростове уже прошел финал по велоспорту на треке. 2 августа начались соревнования по гребному спорту. А с 15 по 21 августа в Таганроге на базе парусного центра областной школы № 3 пройдут соревнования по парусному спорту.

Фото donland.ru