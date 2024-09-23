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На Гребном канале «Дон» прошел спортивный праздник с участием ветеранов СВО и семей воинов

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Товарищеские соревнования по мини-футболу провели в поддержку участников СВО и памяти погибших воинов.

Новости Ростовской области

В матчах приняли участие команды прокуратуры Южного военного округа, Ростовской областной прокуратуры, Администрации города Ростова-на-Дону и филиала фонда «Защитники Отечества». Тренером этой команды стал Иван Узун — ветеран СВО, находящий на сопровождении филиала фонда.

«Нас вдохновили напутственные слова руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяны Карасевой и, конечно же, поддержка болельщиков», — подчеркнул Иван. И от всей души поблагодарил организаторов за яркий спортивный праздник.

В упорной борьбе команда «Защитников» завоевала бронзу. А игрок команды Николай Юрченко признан лучшим нападающим!

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новости Ростовская область СВО спортивный праздник
Таганрогская правда
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