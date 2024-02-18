Не секрет, что железнодорожное сообщение, напрямую связавшее Таганрог и Москву, пользуется заслуженной популярностью. Это очень удобно, а с недавних пор еще и комфортно. Наш корреспондент проехал в новом плацкартном вагоне до столицы, и вот его впечатления.

Внутреннее устройство пассажирского салона практически не изменилось. Двухъярусные полки остались прежними. Удобство в других «мелочах».

Чтобы перейти из вагона в вагон или из тамбура попасть в пассажирский салон, достаточно нажать на дверях кнопку, подсвеченную зеленым цветом. Они автоматически «отходят» в сторону, а потом сами возвращаются на прежнее место. Чтобы попасть в малый коридор вагона с целью выбросить мусор или посетить туалет потребуется открыть такую же автоматическую дверь с зеленой кнопкой.

Предусмотрен раздельный сбор мусора. Отдельно – пищевые отходы, пластик и стекло, металл. В одном туалете дополнительно установлен пеленальный столик, во втором – душ. Туалеты, конечно, с приставкой «био». Пояснительные и предупредительные надписи для слепых и слабовидящих продублированы шрифтом Брайля.

Шторки на окнах «антивандальные», рассчитаны на то, чтобы противостоять грубой физической силе, они плавно поднимаются и опускаются. Каждый пассажир может подзарядить мобильный телефон, используя «свою» розетку 220 В.

Вместо архаичного титана с баком для кипятка и краником для его набора – современный кулер (пурифайер), укрытый от глаз пассажиров. Для размещения сопутствующих товаров (печенье, чай, конфеты и т.д.) предусмотрена застекленная витрина с полками и подсветкой.

Людей такие «цивильные» решения, несомненно, радуют. Да и проводники довольны значительным улучшением условий работы. Сожалеют лишь, что таких вагонов пока мало, они входят только в состав «фирменных» поездов, да и то пока не всех. Выпускает их полностью из отечественных материалов и по российской технологии Тверской вагоностроительный завод.

Евгений БУТЫЛИН, фото tvz.ru