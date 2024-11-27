У центрального входа в здание Таганрогского технологического техникума питания и торговли прошел митинг в честь открытия мемориальной доски выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга. На ней выбиты имена Романа Шишкина, Владислава Топчаева и Давида Кадуцкого.

На митинге, посвященном открытию мемориальной доски присутствовали заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева, отец выпускника-героя Давида Кадуцкого Александр Михайлович Горьковых, ветеран боевых действий в Афганистане, Чечне, Таджикистане, волонтер СВО, полковник Александр Иванович Антоненко, кавалер ордена Святого Георгия 4-ой степени, участник СВО Виталий Алексеевич Бойправ и Роман Анатольевич Дудко. Все они подчеркнули историческую важность мероприятия, отметив, что патриотизм проявляется в минуту опасности при выполнении гражданского долга.

Роман Шишкин служил срочную службу стрелком «Спецназа» с марта 1994 по сентябрь 1995 годов. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга награжден медалью «За отвагу». После срочной службы в армии поступил на службу в МВД России бойцом ОМОН с декабря 1995г. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в Чечне, Шишкин Роман Викторович награжден орденом Мужества посмертно. Именем Романа Шишкина в Таганроге названа улица.

Владислав Топчаев срочную службу начал в городе Волгограде, потом был командирован на борьбу с вооруженными наемными бандитскими формированиями в Чечню. Он выполнил свой воинский долг честно, в результате полученных множественных ранений погиб и посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 20.

Давид Кадуцкий призван в ряды Российской Армии в 2019 году в ВДВ г. Омска. После срочной службы перешел на контрактную военную службу. В 2020 году награжден медалью Министерства обороны «90 лет ВДВ России», в 2021 году — медалью «Участнику военной операции в Сирии». С 24 февраля 2022 года – участник СВО на Украине. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ от 11 марта 2022 года награжден орденом «Мужества». 3 февраля 2023 года в ходе СВО в ЛНР Давид Кадуцкий героически погиб.

Как бы ни менялась наша жизнь, на фасаде техникума навсегда останется мемориальная доска. Каждый студент, педагог, гость техникума будет знать, что здесь учились герои и память о них жива в сердцах каждого из нас.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге при поддержке «Единой России» шьют снаряжение для бойцов СВО.

Олеся ЛУБЕНЕЦ

Фото Анны Железняк