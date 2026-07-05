На двух подростков в Ростовской области заведены уголовные дела за передачу неизвестным реквизитов своих банковских карт

Несовершеннолетним пообещали вознаграждение.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Егорлыкскому району задержали 17-летнего подростка по подозрению в незаконном обороте средств платежей. Инцидент произошел после того, как юноша согласился передать неизвестному данные своей банковской карты за обещанное вознаграждение.

Как сообщили в полиции, несовершеннолетнему в мессенджере поступило предложение от незнакомца: тот пообещал заплатить 15 тысяч рублей за реквизиты карты. Подросток отправил фотографии паспорта и банковской карты, после чего получил 4 тысячи рублей. Позже он обнаружил, что его карта заблокирована из-за множества подозрительных переводов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств и платежей»). В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Аналогичный случай произошел с 16-летним подростком, также задержанным сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Егорлыкскому району. В отношении него возбуждено дело по той же статье. По данным правоохранителей, он получил в мессенджере сообщение от неизвестного, который предложил передать реквизиты банковской карты за 4 тысячи рублей, однако обещанных денег подросток так и не дождался. Ему также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция призывает граждан к повышенной бдительности и напоминает о базовых правилах финансовой безопасности. Правоохранители настоятельно рекомендуют никому не сообщать данные банковских карт, ПИН-коды и логины от онлайн-банка, а также не соглашаться на сомнительные предложения «быстрого заработка», связанные с переводами денег.

Кроме того, стражи порядка советуют регулярно проверять выписки по счетам и уведомления о транзакциях. Если вы заметили подозрительные операции, необходимо немедленно связаться с банком и обратиться в полицию.

Фото: magnific