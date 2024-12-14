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На дороги Таганрога высыпали 100 тонн песко-соляной смеси

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В Таганроге сотрудники коммунальных служб продолжают борьбу с гололедом. Вчера на дорогах города работали четыре КДМ производственного участка МКУ «Благоустройство».

#ЖКХ

Всего было отсыпано 100 тонн песко-соляной смеси. Продолжается мониторинг участков автомобильных дорог, рядом с социально значимыми объектами города. Наиболее опасные участки дорог — подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта тоже обрабатываются противогололедными материалами.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобили на парковочных площадках, чтобы не мешать работе общественного транспорта и коммунальной техники.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге хотят реализовать 14 инициативных проектов и благоустроить сквер.

Фото tagancity.ru

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борьба с гололедом ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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