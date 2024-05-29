На дорогах Таганрога ведется механизированная уборка

Сегодня, 29 мая, в Таганроге проводится механизированная уборка и мойка автомобильных дорог, сообщает МКУ «Благоустройство».

Подметально-уборочная и комбинированная дорожные машины задействованы в работах, которые запланированы на улицах Свободы, Спортивной, Инструментальной, Ломакина, Транспортной. А также в переулках Смирновском и Красногвардейском. В ближайшие дни уборка дорог будет продолжена.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отсыпали щебнем пять участков дорог.

Фото МКУ «Благоустройство»