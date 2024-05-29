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На дорогах Таганрога ведется механизированная уборка

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Сегодня, 29 мая, в Таганроге проводится механизированная уборка и мойка автомобильных дорог, сообщает МКУ «Благоустройство».

Благоустройство

Подметально-уборочная и комбинированная дорожные машины задействованы в работах, которые запланированы на улицах Свободы, Спортивной, Инструментальной, Ломакина, Транспортной. А также в переулках Смирновском и Красногвардейском. В ближайшие дни уборка дорог будет продолжена.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отсыпали щебнем пять участков дорог.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда
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