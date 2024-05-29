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В Таганроге отсыпали щебнем пять участков дорог

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За минувшую неделю в Таганроге провели грейдирование и отсыпку щебнем участков дорог в трех переулках и на двух улицах города. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

Благоустройство

Работы по устранению аварийно-опасных участков проводились в качестве временной меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Они велись в переулках Карьерном, 19-м Мариупольском, 4-м Новом. А также на улице Фаины Раневской и в районе дома № 265 Г на улице Сергея Шило.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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