На дорогах Таганрога работает снегоуборочная техника

В Таганроге коммунальные службы продолжают работу по очистке дорог и тротуаров от снега. Уборка началась еще ночью, сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, повышенное внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и так далее.

Управляющие компании тоже принимают активное участие в работах, осуществляя расчистку прилегающих к многоквартирным домам территорий.

«Получаю обращения от жителей о необходимости проведения дополнительной расчистки отдельных участков дорог. Мною дано поручение усилить темпы выполнения работ, чтобы максимально быстро устранить все выявленные недостатки», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото: telegram-канал Светланы Камбуловой