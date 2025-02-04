На дорогах Таганрога работает снегоуборочная техника

В Таганроге коммунальные службы продолжают работу по очистке дорог и тротуаров от снега. Уборка началась еще ночью, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, повышенное внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и так далее.
Управляющие компании тоже принимают активное участие в работах, осуществляя расчистку прилегающих к многоквартирным домам территорий.
«Получаю обращения от жителей о необходимости проведения дополнительной расчистки отдельных участков дорог. Мною дано поручение усилить темпы выполнения работ, чтобы максимально быстро устранить все выявленные недостатки», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Фото: telegram-канал Светланы Камбуловой