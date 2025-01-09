До 14 января на дорогах Таганрога проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности среди водителей грузового и транзитного транспорта.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, на городских дорогах ведут патрулирование наряды ДПС.

«Мероприятия направлены на профилактику снижения аварийности среди водителей грузового и транзитного транспорта и на обеспечение безопасности пешеходов с учетом сокращенного светового дня», — рассказал она.

Особое внимание будет уделяться соблюдению скоростного режима. Также водителям будут напоминать, что недопустимо управлять автомобилем в утомленном состоянии. Пешеходам в очередной раз порекомендуют переходить дорогу только в предназначенных для этого местах и использовать светоотражающие элементы в одежде.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге две иномарки попали в аварию на улице Адмирала Крюйса.

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