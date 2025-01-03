В Таганроге во время новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят специальные профилактические мероприятия, а также массовые проверки по выявлению водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, машины ДПС ведут патрулирование в местах массового скопления людей, на территориях перед площадями, у торгово-развлекательных центров, вблизи парков и других мест, где запланированы праздничные мероприятия.

В частности, сотрудники ДПС проводят профилактические мероприятия возле торговых центров «Мармелад», «Лето» «Арбуз», «Москва». А также рядом с Центральным рынком, Новым вокзалом и в других местах. Они не только проверяют водителей на алкоголь, но и через громкоговорители служебных автомобилей запускают аудиоролики, которые напоминают водителям и пешеходам о правилах дорожного движения.

«Профилактическая операция «Новый год без ДТП» будет проходить до 8 января. Призываем таганрожцев не оставаться равнодушными к проблеме употребления алкоголя за рулем. Своевременно сообщайте о таких фактах в полицию», — обратилась к горожанам Яна Султанова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге проходит профилактическая акция «Зимние дороги. Дети. Безопасность».

Фото Госавтоинспекции Таганрога