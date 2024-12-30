В Таганроге проходит профилактическая акция «Зимние дороги. Дети. Безопасность»

Акция стартовала накануне новогодних праздников и завершится 15 января.

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия в городских школах, детских садах и колледжах, общественных пространствах.

Так, уже прошла встреча с воспитанниками детского сада № 41. В игровой форме детям напомнили основные правила дорожного движения. А малыши, в свою очередь, отвечали на вопросы инспекторов о том, на какой сигнал светофора нельзя переходить дорогу, почему запрещено играть на проезжей части и зачем нужно детское кресло в автомобиле. В завершении мероприятия его маленькие участники получили в подарок от сотрудников Госавтоинпекции забавные световозвращающие брелоки.

«30 декабря состоялась акция «Засвестись в темноте». Она проходила в местах массового скопления граждан, возле ТРЦ «Москва» и «Мармелад». В ходе акции пешеходам и водителям были розданы познавательные памятки-листовки с тематикой ПДД», — рассказала инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Яна Султанова.

Фото Госавтоинспекции Таганрога