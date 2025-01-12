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На дорогах Ростовской области ведется ямочный ремонт

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На дорогах Ростовской области ведется ямочный ремонт, сообщает региональный Минтранс. В частности, на трассе Пролетарск – х. Сухой – сл. Большая Орловка дорожники уже выполнили работы с использованием литой асфальтобетонной смеси.

#ЖКХ

Такой метод позволяет быстро и эффективно восстанавливать поврежденные участки дороги даже в холодное время года, обеспечивая долговечность покрытия. Литая смесь характеризуется повышенной устойчивостью к перепадам температур, что делает ее особенно актуальной для нашего климата.

Ранее мы рассказали, на каких дорогах Ростовской области происходит больше всего аварий.

Фото mindortrans.donland.ru

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ЖКХ новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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