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На дорогах Дона с 20 мая вводится запрет на проезд автомобилей с тяжелыми грузами

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Временное ограничение продлится до конца лета.

Новости Ростовской области

На дорогах Ростовской области с 20 мая по 31 августа вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Речь идет о дорогах межмуниципального и регионального значения. Ограничения будут вводиться при значениях дневной температуры воздуха свыше +32°С, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве сообщили, что в период действия временного ограничения движение большегрузов будут осуществляться в ночные и утренние часы — с 22:00 до 10:00.

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации происшествий, а также на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Фото: минтранс по РО

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Таганрогская правда
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