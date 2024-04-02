На дорогах Дона с 20 мая вводится запрет на проезд автомобилей с тяжелыми грузами

Временное ограничение продлится до конца лета.

На дорогах Ростовской области с 20 мая по 31 августа вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Речь идет о дорогах межмуниципального и регионального значения. Ограничения будут вводиться при значениях дневной температуры воздуха свыше +32°С, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве сообщили, что в период действия временного ограничения движение большегрузов будут осуществляться в ночные и утренние часы — с 22:00 до 10:00.

Ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации происшествий, а также на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Фото: минтранс по РО