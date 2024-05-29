На Дону женщина на легковушке врезалась в машину «скорой помощи»

Вчера ночью, 28 мая, в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба региональной Госавтоиспекции.

Авария произошла в первом часу ночи в городе Пролетарске на улице Горького. По предварительной информации, 24-летняя женщина на автомобиле «Daewoo Matiz» при проезде перекрестка не предоставила преимущества в движении машине «УАЗ-396223» и врезалась в нее. От удара автомобиль «скорой помощи» перевернулся. К счастью, никто не пострадал.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области