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На Дону завершена работа по подготовке проектов детских площадок

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В Ростовской области Центр компетенций по развитию городской среды подготовил типовые проекты детских игровых площадок. В зависимости от разных возрастных групп, площадки оцениваются в суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Новости Ростовской области

Вопрос об обновлении детских игровых площадок на улицах и во дворах донских муниципалитетов был поднят 19 июня на расширенном заседании правительства области. Обсуждались итоги реализации в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году и планы на 2024–2025 годы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил, что дал региональному МинЖКХ поручение разработать универсальные проекты детских игровых площадок и подготовить правила предоставления муниципалитетам субсидий для установки объектов.

Министр ЖКХ области Сергей Сизиков доложил, что подготовка универсальных проектов детских игровых площадок завершена. Завершается и разработка порядка распределения областной субсидии местным бюджетам на приобретение детских игровых площадок.

Министерство ЖКХ собирает данные от городов и районов, которые готовы участвовать в программе обновления. От муниципалитета требуется подготовить территорию под размещение детской площадки: провести ее отсыпку, установить освещение и ограждение, а также выполнить монтаж оборудования.

«В августе министерство ЖКХ должно представить для принятия решений полностью отработанные предложения. Это даже не обсуждается. Площадок, которые нужно заменить, много, правила и нормативы этого требуют. Не позднее 10 августа прошу представить доклад», — уточнил поручение Василий Голубев.

По информации МинЖКХ области, в муниципальных образованиях Дона нуждаются в замене более 60% из почти 3200 детских площадок.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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