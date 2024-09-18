На Дону заправка бытового газового баллона обернулась ЧП: пострадал водитель и его авто

Уголовное дело заведено в отношении женщины, оказавшей небезопасную услугу.

Жительница Ростовской области, зная, что это запрещено, заправила сжиженным углеводородным газом бытовой газовый баллон прямо в багажнике автомобиле. Баллон воспламенился, в результате водитель, стоявший рядом в момент заправки, получил ожоги и был госпитализирован, также был поврежден его автомобиль.

В отношении заправщицы следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина свою вину полностью признала. Ведется следствие.

Фото: следком по РО