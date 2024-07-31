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На Дону зафиксирован случай заболевания лептоспирозом

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В Ростовской области зафиксирован случай заболевания лептоспирозом. Болезнь выявлена у жителя донской столицы, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Новости Ростовской области

Специалисты ведомства проводят мониторинг природно-очаговых инфекций. Так, с начала года в медицинские учреждения после укусов клещей обратилось 5 164 человека, их них 1 988 — дети в возрасте до 14 лет.

В донском регионе зарегистрированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в городах Сальске, Волгодонске, а также в Сальском, Орловском, Зимовниковском, Заветинском, Пролетарском, Целинском, Волгодонском районах. В Ремонтненском, Заветинском, Дубовском, Пролетарском, Сальском, Целинском, Орловском районах есть заболевшие коксиеллезом (лихорадка Ку). Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) отмечаются в городах Ростове, Волгодонске, Таганроге, Зверево, Каменск-Шахтинском и Орловском районах. Лихорадкой Западного Нила заразились некоторые жители Ростова и Аксайского районоа.

Один случай заболевания лептоспирозом зарегистрирован в Ростове. Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой. Переносят инфекцию животные, в том числе крысы, землеройки, собаки, крупный рогатый скот.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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