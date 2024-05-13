На Дону задержан наркокурьер с крупной партией «синтетики»

Всего у него изъято 4 кг N-метилэфедрона.

Сотрудники ростовской полиции задержали межрегионального перевозчика наркотических средств. В салоне автомобиля и в тайнике у него обнаружено и изъято 4 кг синтетического наркотика — метилэфедрона.

40-летний житель донского региона был задержан полицейскими совместно с инспекторами ГИБДД. В его автомобиле марки «Шевроле-Круз» под обшивкой левой задней двери были выявлены и изъяты пакеты с веществом белого цвета. Часть груза мужчина спрятал в лесополосе на территории Ростовской области.

Проведенное исследование показало, что из незаконного оборота было изъято порядка 4 кг N-метилэфедрона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанный рассказал, что подрабатывает наркокурьером. По указанию из интернет-магазина он забрал крупную партию «синтетики» в соседнем регионе и должен был спрятать её в тайниках на территории Ростовской области.

Наркоперевозчик арестован. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по РО