На Дону задержали 63-летнего мужчину за развратные действия в отношении школьниц

В октябре 2024 года в Батайске 63-летний житель Аксайского района совершил в присутствии четырех девочек развратные действия, сообщает пресс-служба Следкома по региону.
Мужчина совершал развратные действия, находясь в своем автомобиле. Об увиденном девочки рассказали родителям, которые затем обратились в полицию.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. На допросе он полностью признал свою вину. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В отношении гражданина следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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