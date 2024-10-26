На Дону забавные детеныши тамаринов появились в парке «Лога»

В Ростовской области в парке «Лога» двое замечательных детенышей появились у пары красноруких тамаринов.

Краснорукие тамарины — вид игрунковых обезьян из рода тамаринов. Длина их тела составляет всего от 21 до 28 см, а хвоста — от 31 до 44 см. Краснорукие тамарины обитают в северо-восточной части Южной Америки, его ареал включает Гайану, Суринам и Французскую Гвиану, а также северо-восток Бразилии к северу от Амазонки. Эти приматы активны днём и большую часть времени проводят в кронах деревьев.

Две недели назад у обитающих в парке «Лога» красноруких тамаринов родились два детёныша. Пока малыши всё время сидят на маме, хватаясь своими цепкими лапками за её шерсть.

«Приходите в экзотариум «За тридевять земель» понаблюдать за этими забавными крохами! Только подходя к вольеру, соблюдайте тишину, чтобы не напугать малышей и их родителей», — пишет администрация парка в своем Telegram-канале.

Фото и видео t.me/parkloga