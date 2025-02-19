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На Дону за последние шесть лет капитально отремонтировано 200 объектов культуры

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Реализация нацпроекта «Культура» продолжится в 2025-2030 годах.

Культура

На расширенном заседании правительства Ростовской рассмотрен вопрос реализации в регионе нацпроектов за 2019-2024 годы и задачах по реализации новых нацпроектов на ближайшие пять лет в сферах «Образование» и «Культура».

Как сообщила на своей страничке в Telegram министр культуры Анна Дмитриева, за последние шесть лет в донском регионе капитально отремонтированы почти 200 объектов, из них 41 — в рамках нацпроекта «Культура». Более 50% образовательных учреждений культуры оснащены музыкальными инструментами, а театры и музеи — оборудованием. Денежное поощрение получили 117 лучших сельских учреждений культуры и 162 лучших работника.

Глава донского минкульта также отметила, что в рамках нового нацпроекта «Семья» планируется провести ремонт ДК, детских школ искусств, библиотек и театра, создать модельные библиотеки и продолжить техническое оснащение музеев и театров.

Фото: Telegram-канал Анны Дмитриевой

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